Espagne : Luis de la Fuente encense Fabian Ruiz

Auteur d’un match XXL lors du premier match des Espagnols contre la Croatie, Fabian Ruiz n’a laissé personne indifférent. Associé dans un milieu de terrain à trois avec le joueur de Manchester City, Rodri, et celui du Barça, Pedri, le milieu du PSG a excellé dans tous les domaines. Face à des Croates apathiques, l’homme du match a brillé par ses qualités physiques mais aussi techniques, avec une superbe passe décisive pour Álvaro Morata, puis une merveille de but, conclue après deux crochets finement réalisés. Fabian Ruiz semble s’être assuré une place de titulaire dans le XI du sélectionneur espagnol. À l’aube du match choc contre l’Italie, Luis de la Fuente a vanté les qualités de son joueur.

« J’aime avant tout mettre en valeur mes joueurs et Fabian Ruiz a pour moi toutes les qualités pour être une star mondiale, il a le potentiel. On doit être heureux qu’il soit espagnol, j’aimerais qu’il ait cette reconnaissance. En Espagne, on pense souvent que les meilleurs sont étrangers, il ne faut pas oublier les nôtres », a-t-il déclaré en conférence de presse. Contre des Italiens plus mordants, qui ont fait bonne impression lors du premier match, les milieux espagnols auront moins de libertés. Un test de plus pour que Fabian Ruiz prouve ses qualités aux supporters de la Roja ?