CdM 2022, EdF : Ousmane Dembélé ne veut pas voir Messi gagner la Coupe du Monde

Ce dimanche, lors de la finale de Coupe du Monde entre l'Argentine et la France, Ousmane Dembélé va retrouver un joueur qu'il connaît très bien : Lionel Messi. Les deux joueurs ont joué 4 saisons dans la même équipe au FC Barcelone. En conférence de presse, le Français est revenu sur ce que lui a apporté le septuple Ballon d'Or. «J'ai passé quatre belles années à Barcelone. C'est un joueur exceptionnel, le joueur qui m'a fait aimer le Barça avec Iniesta. Je suis content de l'avoir eu comme coéquipier. Dans le vestiaire, il est calme et aide les jeunes. J'étais à côté dans le vestiaire, il m'a beaucoup apporté. C'est difficile de le contrer, mais on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballon, car il est très dangereux. Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans, j'aimais bien dribbler tout seul. Et à chaque fois, il me disait de calmer parfois. Il y avait des temps pour dribbler, des temps pour faire la passe», a-t-il d'abord expliqué.

Ensuite, l'ancien de Dortmund a été interrogé avec insistance sur la possibilité de voir Léo Messi remporter le seul trophée qui lui manque dans sa riche et magnifique carrière. Pour boucler la boucle. Et si évidemment, il lui souhaite le meilleur, Dembélé préfère voir Messi encore échouer. «Tout le monde veut gagner la Coupe du Monde, il a eu une grande carrière mais nous aussi on est là pour rendre fier la France et gagner ce Mondial. J'espère que l'équipe de France remportera ce Mondial. Aujourd'hui, on est en finale, on se bat pour le pays, pour l'équipe et pour notre parcours. On veut tous la gagner. Que ce soit les joueurs ou les Français : on veut la troisième étoile. Messi oui ça serait bien qu'il gagne la Coupe du monde parce qu'il a eu une grande carrière etc, ok, mais nous aussi on veut la gagner. »