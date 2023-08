Lens, EdF : Brice Samba vise l’Euro 2024

Interrogé par Onze Mondial, Brice Samba, récemment prolongé par les Sang et Or, est revenu sur la bonne dynamique du RC Lens, deuxième la saison dernière. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club entraîné par Franck Haise va désormais tenter de passer un cap sur la scène européenne. De son côté, le portier lensois semble lui compter sur cette nouvelle expérience pour conforter sa place sous le maillot tricolore. «Bien sûr que je pense à l’Euro 2024. Quand j’ai été appelé en mars, mon premier but était d’être rappelé en juin. C’est chose faite. Je suis très content. Maintenant, il faut être encore plus fort dans les mois à venir. Tu sais, quand tu remportes le titre de meilleur gardien, c’est bien parce que c’était une année réussie à titres collectif et individuel. Maintenant, il faut remettre le couvercle car je vais être encore plus attendu».

Et d’ajouter :« L’Euro est un objectif pour moi ! J’aimerais, au moins, participer à un grand tournoi avec la France. C’est vrai que j’ai refusé la sélection congolaise, la première fois en 2013 ou 2014. J’étais très jeune. Dans ma tête, ça a toujours été la France, honnêtement. Et plus, ça avançait, plus on me disait : « Tu es sûr que c’est toujours la France ? ». Même quand j’ai signé en Championship, les gens n’y croyaient plus. Seule ma famille, mes proches et moi continuions à y croire. Je suis fier d’être dans ce groupe, j’y suis arrivé alors que peu de gens m’en pensaient capable. Avec Mike (Maignan) et Alphonse (Areola), on se connaît depuis la formation. On s’est affronté plein de fois lors des PSG – Le Havre. On est une bande de potes. On a une super relation avec Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. On bosse en harmonie tous ensemble. Avec le coach Didier Deschamps, tout se passe bien également». Le message est passé !