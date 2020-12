LdC, OM : la réaction à chaud de Boubacar Kamara

À la pause de leur rencontre contre Manchester City, les Marseillais, en tenant le nul (0-0) avait leur billet pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Mais, en seconde période, ils ont encaissé trois buts sans en marquer un seul. Ils finissent donc quatrièmes du groupe. Boubacar Kamara, s'est expliqué à l'issue de la confrontation.

« C'est une déception, on était venu pour chercher un résultat. On a eu de bonnes intentions, mais on n'a pas sur concrétiser nos occasions. On se fait surprendre sur un fait de jeu ... on ne devait pas prendre ce but. Vous connaissez la suite. Ils ont tellement la possession, ils font tellement courir les adversaires, dès qu'on ressort la balle faut rester lucide, c'est difficile, ils ont de très grands joueurs, on les connaît tous. C'est très difficile. Il faut qu'on se concentre sur le championnat, qu'on poursuivre notre série et qu'on gagne contre Monaco », a expliqué le milieu de l'OM au micro de RMC Sport.