Procès pour viol : Dani Alves acquitté en appel !

Reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans lors d’une soirée en discothèque en décembre 2022, Dani Alves avait été condamné à quatre ans et demi de prison. Depuis, le Brésilien avait fait appel et ce matin, la presse espagnole annonce que l’ancien pensionnaire du FC Barcelone a obtenu gain de cause.

La cour d’appel a acquitté l’accusé après avoir rejeté les appels du ministère public (qui demandait de porter la peine à 9 ans) et du ministère privé (qui demandait de porter la peine à 12 ans). Dans son communiqué, elle avance « une série de lacunes, d’inexactitudes, d’incohérences et de contradictions concernant les faits, l’appréciation juridique et ses conséquences ».