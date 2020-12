Barça - PSG : les dates de l'aller et du retour

La suite après cette publicité

Un nouveau FC Barcelone - PSG ! Catalans et Parisiens s'affronteront dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dans une opposition devenue incontournable sur la scène européenne. Et on connaît désormais les dates des deux confrontations.

Le premier duel se disputera ainsi le mardi 16 février en terres catalanes. Le match retour aura lieu le mercredi 10 mars, trois semaines plus tard, sur la pelouse du Parc des Princes. L'attente va être longue !