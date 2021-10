Atlético - FC Barcelone : les compositions officielles

La huitième journée de Liga offre un duel au sommet entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. A domicile, les Colchoneros optent pour un 3-5-2 avec Jan Oblak dans les cages. Stefan Savic, José Maria Giménez et Mario Hermoso forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par Marcos Llorente et Yannick Carrasco. Rodrigo de Paul, Koke et Thomas Lemar se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Joao Félix et Luis Suarez sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone articule son équipe en 4-3-3 avec Marc-André Ter Stegen comme dernier rempart. Oscar Mingueza, Gerard Piqué, Ronald Araujo et Sergino Dest. Sergio Busquets se positionne en sentinelle aux côtés de Frenkie de Jong et Nico Gonzalez. Enfin, Memphis Depay est accompagné par Gavi et Philippe Coutinho en attaque.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Savic, Giménez, Hermoso - Llorente, De Paul, Koke, Lemar, Carrasco - Félix, Suarez

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Araujo, Dest - F. De Jong, Busquets, Gonzalez - Gavi, Depay, Coutinho