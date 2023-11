Ligue 1 : Metz renverse Lorient, Montpellier chute contre Brest, pas de vainqueur entre Nantes et Le Havre

Après le succès étriqué de Nice face à Toulouse en début d’après-midi (1-0), six autres formations remettaient le couvert ce dimanche, 15h00, toujours dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. En Bretagne, Lorient n’a pas été en mesure d’enrayer sa série négative de trois matches sans victoire, et a même été renversé par Metz en toute fin de rencontre (2-3). Cueillis à froid par un but de Cheikh Sabaly au bout de 30 secondes de jeu, les Merlus ont d’abord réagi grâce à Faivre (7e), puis Eli Junior Kroupi (22e), auteur de son 4e but en Ligue 1 à 17 ans. Mais en face, des Messins pugnaces et plein de répondant ont relevé la tête et égalisé grâce à Ismael Traoré (64e), avant de prendre l’avantage en fin de match sur un penalty du Gambien Ablie Jallow (82e). Lorient reste 16e et barragiste, tandis que Metz poursuit sa marche en avant et se retrouve en première partie de tableau (9e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Metz 16 13 -5 4 4 5 15 20 16 Lorient 11 13 -7 2 5 6 17 24

À 900 kilomètres plus au sud, Montpellier a frustré et également subi la loi de Brest à domicile (1-3). Menés après 20 minutes de jeu à la suite d’un but contre son camp de Maxime Estève, les Pailladins ont égalisé au retour des vestiaires sur penalty grâce à Téji Savanier (51e, 1-1). Mais seulement quelques secondes après son entrée en jeu, Mathias Pereira Lage a renvoyé des Montpelliérains à leurs doutes, d’une belle frappe à ras de terre (64e, 1-2). Dans les derniers instants de la rencontre, le jeune Kamory Doumbia a lui scellé la victoire des siens (90+3e, 1-3). Le club champion de France 2012 est scotché à la 13e place tandis que Brest réalise la belle opération de l’après-midi en grimpant à la 7e position. Enfin, dans un rendez-vous de l’Ouest entre Nantes et Le Havre, personne n’a été en mesure de faire basculer la rencontre (0-0). L’image à retenir ? L’expulsion d’André Ayew deux minutes après son entrée en jeu, et pour son premier match en Ligue 1 depuis huit ans. Il y a mieux comme débuts.