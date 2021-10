Besiktas : Rachid Ghezzal élu joueur de la saison 2020-2021 de Süper Lig

Prêté la saison dernière par Leicester à Besiktas, Rachid Ghezzal (29 ans) a réalisé un exercice étincelant, marqué par 8 buts et 17 passes décisives en Süper Lig. Des prestations XXL récompensées par Transfermarkt décernant sur son compte officiel Twitter le titre de meilleur joueur de la saison 2020-2021 à l'ailier droit algérien. De retour en Angleterre, cet été, à l'issue de son année passée chez les Aigles Noirs, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a donc logiquement tapé dans l'œil de ses dirigeants et s'est, depuis, définitivement engagé avec la formation turque contre un chèque de 3 millions d'euros (+ 1 million d'euros de bonus).

La suite après cette publicité

En Turquie, l'ancien joueur de l'AS Monaco et de la Fiorentina retrouve ainsi Georges-Kevin Nkoudou et Cyle Larin avec qui il formait un très bon trio sur le front de l'attaque la saison passée. Sacré champion de Süper Lig, en 2020-2021, pour la 16e fois de son histoire et devançant Galatasaray à la différence de buts… d’une unité, le club stambouliote s'en était d'ailleurs remis à un penalty de l'international algérien (19 sélections, 2 buts) face à Götzepe pour offrir la victoire aux siens (2-1) et préserver le titre final. Un symbole résumant l'apport décisif de Ghezzal lors de ses 31 matches disputés dans son rôle de prédilection. Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis la reprise, l'homme fort de Besiktas se remet doucement d'un claquage à la cuisse mais semble d'ores et déjà prêt à confirmer sa renaissance au Vodafone Park.