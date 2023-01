Hicham Boudaoui prolonge à l’OGC Nice

https://www.ogcnice.com/fr/article/123606/boudaoui-prolonge-jusquen-2027.html

Boudaoui prolonge jusqu’en 2027

C’ est avec fiert é que l’ OGC Nice annonce la prolongation de Hicham Boudaoui, qui est d é sormais li é au club jusqu’ en 2027. Apr è s Jean-Clair Todibo, c’ est un autre é l é ment phare des Aiglons qui prolonge son bail jusqu’ en 2027. Un autre é l é ment phare du pr é sent avec lequel l’ OGC Nice souhaite construire l’ avenir. Arriv é du Paradou en 2019, l’ international alg é rien, vainqueur de la CAN 2019, a toujours brill é par son talent, son humilit é, son ambition et son sens du collectif. Au