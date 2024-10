Le retour de Pogba enflamme l’Europe, Erling Haaland a tranché pour son avenir

La Pioche is back !

C’est la grosse info du moment ! Comme vous le savez, Pogba a été suspendu pour 4 ans pour cause de dopage. Et bien le Daily Mail a lâché une véritable bombe hier en annonçant que la sanction du Français va être réduite à 18 mois. La Pioche pourrait donc faire son retour à l’entraînement avec la Juventus dès janvier prochain et reprendre la compétition en mars, se réjouit L’Equipe ! C’est évidemment une sacrée nouvelle pour le joueur et pour le football français. Un peu moins visiblement du côté de la Juventus qui contrairement à ce qu’on aurait pu s’attendre, ne saute pas de joie. Comme le rapporte La Gazetta dello Sport, la Juve ne s’attentait pas du tout à un retour de son joueur aussi vite. La Vieille Dame a entamé un nouveau cycle sans lui et le Français ne figure pas dans les plans de Thiago Motta. Avec la fin de sa suspension, Pogba va officiellement récupérer son salaire démentiel de 11 millions par an. Ce dernier ne touchait que 2000 euros par mois, le salaire minimum exigé par la convention collective. Au delà de l’aspect salarial, on imagine que l’essentiel pour le joueur de 31 ans est de pouvoir rejouer au football. Pogba voit le bout du tunnel, écrit avec soulagement Le Parisien. Pour tous les amoureux du football, le come-back de la Pioche est une sacrée bonne nouvelle !

Le rêve de Joan Laporta s’envole

Pour l’inauguration du nouveau Spotify Camp Nou, Joan Laporta rêve de recruter une star. Si le nom de Neymar est sortie dans la presse catalane, le rêve fou du président du Barça se nomme Erling Haaland. Et bien mauvaise nouvelle comme le rapporte le journal Sport dans ses pages intérieures. Le Norvégien souhaite prolonger l’aventure avec Manchester City. Le buteur et son entourage négocient actuellement une prolongation de contrat avec le club anglais qui va au-delà de son contrat jusqu’en 2027. L’éventuelle sanction contre City par la Premier League pourrait jouer un rôle, mais Haaland semble déterminé à rester. Haaland souhaite maintenir une clause de résiliation qui ne soit pas astronomique pour les clubs extérieurs à la Premier League. Il garde en tête l’idée d’évoluer un jour en Espagne, championnat qu’il apprécie tout particulièrement.

Erik ten Hag dans le flou le plus total

Avec seulement 3 victoires en 6 journées de Premier League, Manchester United pointe à une inquiétante 13ème place. Malgré un nouveau mercato dépensier, les Red Devils n’y arrivent toujours pas. Pour beaucoup, Ten Hag doit être limogé. Mais comme le placarde le Manchester Evening News, cette décision n’appartient pas au propriétaire Sir Jim Rattclife. Interrogé sur l’avenir du coach néerlandais, le milliardaire britannique a préféré esquiver. Une sortie relayée par le Daily Mirror ou encore le Daily Star qui compare cette sortie à un «cliffe hanger». Comprendre ici littéralement que l’avenir de ten Hag est suspendu au rebord de la falaise. Ce qui résume donc assez bien sa situation !