Le retour de Paul Pogba plombe la Juventus

La fin d’un très long cauchemar pour Paul Pogba. Ce vendredi 4 octobre 2024 a été le jour de la délivrance pour Paul Pogba. Il y a plus d’un an, l’international avait été testé positif à la substance dopante DHEA lors d’un match de Serie A avec la Juventus. Malgré les démentis du joueur et de son entourage et leurs demandes de contre-expertise, le tribunal antidopage italien avait confirmé les résultats et le Français avait été suspendu pour quatre ans. Finalement, ce vendredi, le TAS a décidé de réduire la suspension à 18 mois. En janvier prochain, le joueur de 31 ans pourra donc de nouveau s’entraîner avec son équipe et pourra refouler les pelouses dès mars. Un soulagement pour le joueur et les amoureux du ballon rond.

La suite après cette publicité

«Enfin, le cauchemar est terminé. Suite à la décision du Tribunal Arbitral du Sport, je peux maintenant envisager le jour où je pourrai à nouveau poursuivre mes rêves. J’ai toujours affirmé que je n’avais jamais enfreint consciemment les règlements de l’AMA lorsque j’ai pris un complément nutritionnel qui m’avait été prescrit par un médecin, et qui n’affecte ni n’améliore la performance des athlètes masculins. Je joue avec intégrité, et bien que je doive accepter qu’il s’agisse d’une infraction de responsabilité stricte, je tiens à remercier les juges du TAS qui ont écouté mes explications. Cette période a été extrêmement éprouvante pour moi, car tout ce pour quoi j’ai travaillé si dur a été mis en suspens. Merci encore pour tout l’amour et le soutien. J’ai tellement hâte de revenir sur le terrain», a affirmé Paul Pogba ce vendredi. Cette nouvelle a de quoi réjouir le joueur, ses fans et même Didier Deschamps qui n’a jamais cessé de croire en l’innocence de son poulain et qui espère donc le revoir très vite sur les terrains.

À lire

Le retour de Pogba enflamme l’Europe, Erling Haaland a tranché pour son avenir

La Juventus n’avait pas du tout prévu le retour de Pogba

Mais cette décision ne fait pas les affaires de tout le monde. Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, la Juventus ne se réjouit pas du tout du retour de Paul Pogba bien au contraire. Avec la fin de sa suspension, le Français va officiellement récupérer son salaire démentiel de 11 millions par an. Depuis sa suspension, Pogba ne touchait que 2000 euros par mois. Des grosses économies pour la Juve qui a complètement changé son projet sportif et cela marchait plutôt bien sous les ordres de Thiago Motta. La Vieille Dame ne s’attendait, en réalité, pas à ce que le sujet Paul Pogba redevienne d’actualité et n’en parlait même plus dans son projet sportif qui semble bien loin de ce que représente désormais l’international français.

La suite après cette publicité

Le quotidien italien explique ainsi que le club italien est très embêté par le retour de Paul Pogba. D’abord d’un point de vue économique puisque le club cherche à retrouver une bonne santé financière après un déficit de 200 millions, mais aussi d’un point de vue sportif avec la volonté d’avoir des jeunes joueurs talentueux sans faire exploser la masse salariale. Surtout, le coach Thiago Motta à un effectif fourni au milieu de terrain avec des joueurs recrutés cet été et qui doivent poursuivre leur progression (Thuram, Douglas Luiz, Koopmeiners). En bref, garder Paul Pogba n’est pas une option ni sportive ni économique et la Juventus va devoir gérer un dossier épineux pour repartir sur une feuille blanche. Il n’est d’ailleurs pas prévu qu’il reporte le maillot du club italien à l’avenir.