EdF : l’avis de Didier Deschamps sur le départ de Randal Kolo Muani à la Juventus

Après un début de saison quasi anonyme au PSG, Randal Kolo Muani s’est refait une santé à la Juventus Turin en empilant les buts dès son arrivée cet hiver. S’il n’a, certes, plus marqué depuis un mois avec son club, l’international tricolore a au moins rappelé que ses qualités de buteur n’avaient pas soudainement disparu. Ce jeudi lors de l’annonce de sa liste, Didier Deschamps s’est exprimé sur le choix de son joueur de rejoindre ce club qu’il connaît si bien, pour y avoir joué et entraîné.

« Sa situation au PSG était compliquée en termes de temps de jeu. Est-ce que c’est lié à lui ou à l’entraîneur ? Qu’il ait pu aller à la Juventus et répondre tout de suite aux attentes, c’est son mérite. Tant mieux pour lui et pour l’équipe de France, même si ça ne l’avait pas empêché en automne d’être performant avec nous en jouant peu au PSG. Il a fait ce choix-là et ça lui donne raison. Je préfère des joueurs qui aient du temps de jeu. La Juve est très contente de l’avoir et, par rapport à nous, je suis convaincu que c’est mieux pour lui», a exprimé DD.