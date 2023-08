Chelsea : Emmanuel Petit fustige déjà Caicedo et Lavia

La suite après cette publicité

Cet été encore, Chelsea a décidé de casser sa tirelire pour s’offrir des talents de Premier League. Dans ce sens, les milieux Roméo Lavia et Moisés Caicedo ont débarqué chez les Blues pour un total de quasiment 200 millions d’euros. Le second cité est d’ailleurs devenu la recrue la plus chère de l’histoire du championnat anglais (133 millions). Un recrutement que dénonce l’ancien joueur de Chelsea Emmanuel Petit qui estime que les deux joueurs ont été motivés par l’argent uniquement.

«Caicedo a signé à Chelsea alors qu’il était lié à Liverpool, tout comme Romeo Lavia. Je ne vais pas dire de bêtises, mais nous savons tous pourquoi ils sont allés à Chelsea. Sportivement, la meilleure décision à prendre aujourd’hui serait d’aller à Liverpool. Si je suis Caicedo ou Lavia, j’irai à Liverpool plutôt qu’à Chelsea parce que je ne vois pas de plan clair pour ce qui se passe à Chelsea. Trente-cinq joueurs ? Je vous en prie. De combien de joueurs ont-ils besoin ? Ça va être un cauchemar, comme la saison dernière. Quand vous regardez Liverpool, il y a un secteur en particulier qui a besoin d’être amélioré et c’est le milieu de terrain, même s’ils ont signé de nouveaux joueurs avec Szoboszlai et Mac Allister. (…) Pour moi, la réponse est très simple. Si vous demandez à quelqu’un pourquoi Caicedo et Lavia ont décidé d’aller à Chelsea, la réponse est simplement l’argent. L’argent parle aux clubs et aux joueurs.»