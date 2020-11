L'équipe de France Espoirs s'amuse au Liechtenstein et se qualifie pour l'Euro 2021 !

L'équipe de France Espoirs disputait ce soir, face au Liechtenstein, son avant-dernier match des éliminatoires du championnat d'Europe 2021. Sur quatre succès de rang, les Bleuets n'avaient plus besoin que d'un succès pour se qualifier pour l'Euro 2021, dont la phase finale se déroulera en Hongrie et en Slovénie. Deuxièmes de leur poule, derrière la Suisse, les joueurs de Sylvain Ripoll se déplaçaient au Rheinpark Stadion de Vaduz, pour affronter une équipe du Liechtenstein lanterne rouge du groupe 2, qu'ils avaient battu 5-0 au match aller, le mois dernier. Les petits Bleus, emmenés par Moussa Diaby, Odsonne Edouard et Romain Faivre devant (alors que Gouiri et Ikoné avaient étincelé à Strasbourg au match aller), étaient en quête de trois points pour s'assurer de finir parmi les cinq meilleurs deuxièmes et valider leur ticket pour une compétition disputée du 24 au 31 mars pour la première phase, puis du 31 mai au 6 juin 2021 pour les quarts, les demi-finales et la finale.

Un rendez-vous que Romain Faivre n'avait pas l'intention de manquer. Côté droit, le Brestois lançait Colin Dogba dans la surface pour une ouverture du score rapide (0-1, 3e). Il doublait la mise d'un tir du gauche sous la barre deux minutes plus tard, astucieusement servi par Mattéo Guendouzi sur un corner vite joué (0-2, 5e). Titulaire en charnière centrale aux côtés d'Ibrahima Konaté, le Monégasque Benoît Badiashile profitait ensuite d'un nouveau corner de Mattéo Guendouzi, pour gêner le malheureux Roman Spirig, qui tendait le pied et trompait son gardien (0-3, 18e). Le premier acte était à sens unique. Dans le but adverse, Luca Vanoni devait intervenir face à Guendouzi (21e), Reine-Adelaïde (22e), Faivre (37e) puis Edouard (40e) pour éviter la marée, déjà montante. En seconde période, c'est sur un coup franc excentré que Jeff Reine-Adelaïde corsait l'addition. Le ballon lobait Vanoni et finissait dans la lucarne (0-4, 57e). Peu après l'heure de jeu, Ibrahima Diallo, Maxence Caqueret et Isaac Lihadji - première - faisaient leur apparition.

Entre domination territoriale et gestion, la France se montrait moins dangereuse. Cozza prenait la place de Truffert et Kolo Muani celle d'Edouard (73e). Il fallait attendre la 77e minute pour voir une intervention d'Alban Lafont, bien sorti au devant de Benjamin Vogt, qui s'était parfaitement emmené le ballon. Une petite alerte avant une nouvelle étincelle pour faire redécoller les Bleuets. Devant la surface, Jeff Reine-Adélaïde s'arrachait face à des défenseurs accrocheurs, restait debout et glissait le ballon à Isaac Lihadji, qui s'offrait d'un joli tir en pivot un but pour sa première sélection (0-5, 80e). Les neuf vainqueurs de groupes et les cinq meilleurs deuxièmes étant qualifiés, la France (24 points, trois de moins que la Suisse) valide son ticket pour l'Euro Hongro-slovène. Elle rejoint l'Angleterre, la Russie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse. Battue 3-1 en Suisse il y a un an, la France retrouvera son voisin helvète lundi (21h), au stade Michel d'Ornano de Caen, pour le dernier match de ces qualifications. En jeu : une revanche et la première place du groupe 2.

Le XI des Espoirs pour affronter le Liechtenstein