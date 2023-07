Le Borussia Dortmund blinde Emre Can

Le Borussia Dortmund a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de son milieu de terrain international allemand Emre Can (29 ans, 41 sélections), et ce jusqu’en 2026. Un élément important du BvB depuis son arrivée en provenance de la Juventus en 2020, puisqu’il a défendu le maillot jaune-et-noir à 121 reprises pour 12 buts et 8 passes décisives.

«Je me sens très bien ici à Dortmund. Ces derniers mois, je suis définitivement arrivé et j’ai montré ce que j’attendais de moi-même et ce que les fans ici attendent de moi. Jouer comme lors de la deuxième moitié de saison, voire mieux, doit être mon critère. Dortmund et moi sommes faits l’un pour l’autre. C’est pourquoi je veux rester ici, travailler dur et aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»

