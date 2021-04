Bayern : Hansi Flick voit Kylian Mbappé Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Demain soir, le Paris Saint-Germain tentera de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et comme à l’aller, le club de la capitale comptera sur Neymar et Kylian Mbappé pour faire la différence face aux champions d’Europe en titre. Les deux cracks des Rouge-et-Bleu ont d’ailleurs reçu de beaux compliments de la part du coach bavarois, Hans-Dieter Flick.

« Depuis que je suis entraîneur (du Bayern), on a joué deux fois contre Paris. On a analysé comment casser les trajectoires de passe vers lui et le centre pour ne pas qu’il repique. Mbappé, je suis sûr qu’il aura le Ballon d’Or. Il a tout, il est super rapide, il a une super technique. Ce qui est important pour le meilleur, c’est de marquer des buts. Mais je mentionne aussi Neymar, j’adore le regarder au foot. Les solutions qu’il trouve lors des un contre un, c’est extraordinaire. Ils ont deux joueurs offensifs qui savent très bien jouer au foot », a-t-il confié en conférence de presse.