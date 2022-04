MU : alerte à la bombe au domicile d'Harry Maguire !

C’est une nouvelle qui fait froid dans le dos. Joueur de Manchester United depuis 2019, Harry Maguire ne cesse d’être l’objet de criques et de moqueries. La raison est simple : beaucoup se demandent encore comment les Red Devils ont pu débourser 90 M€ pour le recruter.

Une vague de détestation qui atteint des sommets inquiétants. Récemment conspué par Wembley, Maguire a dû faire appel à la police. Skysports nous apprend en effet qu’une alerte à la bombe au domicile du joueur a été déclenchée. Le joueur et ses proches ont été mis à l’abri, mais les autorités prennent cette affaire très au sérieux.

BREAKING: Harry Maguire has received a bomb threat to his home in the last 24 hours. pic.twitter.com/t9kwQooWUR