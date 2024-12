PL : première victoire de Van Nistelrooy avec Leicester, Palace enfonce Ipswich

Deuxième match et première victoire pour Ruud van Nistelrooy à la tête de Leicester et à l’occasion de cette 13e journée de Premier League. Après avoir été giflé à Brentford ce week-end (4-1), le tout nouveau club de coach néerlandais s’est cette fois imposé à domicile face à West Ham et avec la manière (3-1). Jamie Vardy (2e), Bilal El Khannouss (61e) et Daka (90e) ont permis aux leurs de gratter ce premier succès depuis le 19 octobre dernier. Fullkrug dans le temps additionnel (90e+3) a sauvé l’honneur des Hammers.

Les Foxes en profitent pour gagner deux places au classement pour remonter au 15e rang, juste derrière leur victime du soir. Le bonheur des uns fait le malheur des autres et Julen Lopetegui risque de ne pas résister à cette nouvelle déconvenue, lui dont l’avenir est plus que jamais en sursis. Toujours au fond du classement, Crystal Palace s’est imposé à Ipswich 1-0 grâce à Jean-Philippe Mateta (59e). Les Eagles sont 16es alors que le promu ne décolle pas et reste 19e.