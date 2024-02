OM : le message de Samuel Gigot à Gattuso

Gennaro Gattuso a laissé son tablier d’entraîneur de l’OM. Après la défaite à Brest dimanche (1-0), le coach italien a estimé qu’il n’était plus l’homme de la situation. Il est parti d’un commun accord avec la direction, qui a choisi Jean-Louis Gasset pour assurer la fin de saison. Après les premiers mots du nouveau coach hier, c’était au tour des joueurs de s’exprimer sur les dernières actualités du club.

A la veille du 16e de finale retour de Ligue Europa contre le Shakhtar, Samuel Gigot a tenu à exprimer sa tristesse quant au sort de son ancien entraineur. «On est très déçu surtout. Je pense qu’on est les premiers responsables, on n’a pas fait ce qu’il fallait sur le terrain, on se sent touché du départ de Gattuso. Il faut qu’on reste solidaires et qu’on aille chercher la qualification demain.» Ça serait sans doute le meilleur cadeau de départ que les Olympiens puissent lui faire.