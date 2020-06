Hamari Traoré se renseigne sur le PSG

Avec le départ de Thomas Meunier, le poste de latéral droit, à Paris, est une zone sinistrée depuis quelques saisons où pas grand monde ne s'est imposé sur la durée. Arrivé à Paris il y a un moins d'un an, Leonardo aimerait remédier à cette problématique. Depuis quelques semaines, le directeur sportif brésilien se penche sur Hamari Traoré (28 ans). Auteur d'une saison plutôt réussie (1 but et 5 passes décisives en 35 matches cette saison), l'international malien ne cache pas, en privé, son enthousiasme à l'idée de rejoindre la capitale française.

Sensible aux approches du PSG, Traoré a selon nos informations, en tout cas activé son réseau (joueurs, entourage) pour comprendre le fonctionnement interne du champion de France. Les derniers échanges entre Leonardo et son représentant tournaient autour du projet parisien. Les demandes de l'ancien Rémois ont été transmises. Elles n'ont pas fait sourciller le dirigeant brésilien. Dans l'esprit de Traoré, donc, la piste parisienne est particulièrement concrète. Reste également pour le PSG à convaincre Rennes de céder son joueur. Les Bretons ont d'ailleurs entamé des démarches pour tenter de prolonger son bail. À un an de la fin de son contrat, le joueur est estimé à 15 M€ par les décideurs rennais.