Nicolò Zaniolo pourrait poursuivre l’AS Roma en justice

Plus en odeur de sainteté à l’AS Rome, Nicolò Zaniolo pourrait bien poursuivre son club en justice. L’international italien, en conflit avec l’AS Roma après avoir refusé de rejoindre Bournemouth lors de cette fenêtre de transfert, avait été menacé de mort par des supporters Giallorossi, puis suivi jusqu’à chez lui lundi soir. À la suite de ces évènements, le joueur de 23 ans avait quitté Rome pour revenir dans sa ville natale, à La Spezia.

Et ce mercredi, le quotidien transalpin Il Messaggero rapporte en effet que le joueur et son entourage envisageraient d’intenter une action en justice contre le club romain, pour «harcèlement et pressions psychologiques». Pour rappel, Zaniolo avait également été écarté du groupe de José Mourinho après son refus de rallier Bournemouth, jugé comme un manque de respect.

