Euro U17 : les compos de la finale France - Pays-Bas

Israël et le Stade de Netanya accueillent la finale de l'Euro U17 qui oppose la France aux Pays-Bas (à partir de 18h en direct commenté sur Foot Mercato). Battues par les Néerlandais (1-3) en toute fin de match, lors de la phase de poule, les troupes de José Alcocer veulent prendre leur revanche et remporter la compétition pour la 3e fois, sept ans après la génération Odsonne Edouard, Jonathan Ikoné et Dayot Upamecano.

La suite après cette publicité

Pour cette finale, les Bleuets se présentent en 4-2-3-1, avec Olmeta and le but, protégé par une défense au coeur de laquelle trône le Parisien El Chadaille Bitshiabu. Double-pivot Atangana-Zaire Emery, alors que le trio Byar, Doué, Saettel est en soutien du Rennais Mathys Tel. En face, le double-tenant du titre, coaché par Mischa Visser, est en 4-3-3. Le capitaine, numéro 11 et milieu offensif du PSV, Isaac Babadi, sera à surveiller.

Les compositions d'équipes :

France : Olmeta - Kumbedi, Mawissa, Bitshiabu, Belocian - Atangana, Zaire Emery - Byar, Doué, Saettel - Tel

Pays-Bas : Kuijsten - Rovers, Blokzjil, Huijsen, Breinburg - Vos, Misehouy, Milambo - Slory, van Duiven, Babadi