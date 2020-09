La condition pour que Lucas Paquetá débarque à l'OL

Depuis des semaines déjà, le nom de Lucas Paquetá revient régulièrement lorsque l'on évoque le mercato de l'Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens, et particulièrement Juninho, seraient ainsi intéressés par le profil du milieu de terrain de l'AC Milan, qui n'entre cependant pas dans les plans du club lombard. Un départ semble donc clairement d'actualité cet été.

Plus tôt cette semaine, certains médias italiens évoquaient la possibilité de voir l'ancien de Flamengo arriver à Lyon dans le cadre d'un échange avec Memphis Depay. On ne savait cependant pas encore si cette proposition suffirait à convaincre la direction milanaise, qui avait tout de même déboursé 35 millions d'euros pour recruter l'international brésilien en janvier 2019. Et la Gazzetta dello Sport dévoile de nouvelles informations sur le joueur de 23 ans.

L'OL doit vendre

Le média confirme qu'un départ est bel et bien la possibilité la plus envisageable. Milan a abandonné toute idée d'en faire un élément majeur de l'équipe et lui cherche un point de chute, espérant récupérer 23 millions d'euros. La publication transalpine confirme que l'OL est intéressé, alors que Valence serait aussi sur le coup, espérant doubler les Lyonnais, et participant à une montée des enchères.

Et pour cause, le club de Ligue 1 doit attendre de vendre Jeff Reine-Adélaïde selon le média italien. Une fois qu'il se sera séparé de son milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais pourra lancer l'offensive pour Paquetá. Le tout, en espérant que Valence ne passe pas devant, puisque même s'ils sont dans une situation financière compliquée, les Espagnols pourraient aussi proposer des joueurs intéressants en échange, avec le nom de Geoffrey Kondogbia qui est cité par le média...