José Mourinho se moque de Manchester City

Aujourd’hui sur le banc de Fenerbahçe, où l’histoire ne se passe pas très bien d’ailleurs, José Mourinho s’apprête à affronter Manchester United en Ligue Europa ce jeudi. Des retrouvailles heureuses pour le Portugais qui a occupé le banc de touche adverse de 2016 à 2018, remportant au passage une C3 en 2017. «Je souhaite le meilleur à Manchester United depuis le moment où je suis parti» déclare le coach en conférence de presse, assurant au passage ne pas avoir eu à son époque la même confiance que la direction actuelle accorde à Erik ten Hag. «Ils (les dirigeants) le soutiennent. L’entraîneur reste saison après saison et cela signifie stabilité et confiance. Ils lui donnent les conditions pour continuer à développer son travail, ce qui a fait la différence par rapport à moi.»

Autre petit moment à noter dans cette conférence de presse, les moqueries à l’adresse de voisin de United : Manchester City. Empêtré dans un procès où il est accusé de 115 violations présumées aux règles du fair-play financier mis en place par la Premier League, le champion d’Angleterre pourrait être amené à rendre certains titres acquis durant cette période, malgré ses contestations. «Nous avons encore une chance de gagner ce championnat (2017/2018) parce qu’ils puniront peut-être Manchester City avec des points, et peut-être que nous gagnerons ce championnat, s’amuse un Mourinho qui n’oublie rien. Manchester United devra me payer ma prime et me donner ma médaille».