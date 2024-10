Fenerbahçe : l’effet José Mourinho fait déjà pschitt

Depuis le 1er juin dernier, José Mourinho et Fenerbahçe se sont unis pour le meilleur et pour le pire. Un mariage qui a tout pour fonctionner sur le papier entre l’expérimentée écurie turque et le technicien talentueux au tempérament volcanique. Mais la lune de miel semble belle et bien terminée en Turquie. En août dernier déjà, il y avait eu de premiers remous pour le Portugais à la suite de l’élimination de son équipe en tour préliminaire de l’UEFA Champions League face au LOSC. Ce qui avait fortement agacé le Special One, qui avait vidé son sac en conférence de presse.

Des débuts décevants

«Nous avons perdu la chance de jouer contre les meilleures équipes du monde. Mais le fait est que nous n’aurions jamais pu gagner la C1. Nous allons en Ligue Europa. Nous pouvons faire de très bonnes choses dans cette compétition, mais si je parle, je vais avoir des problèmes. Je ne veux pas continuer cette phrase. Nous attendrons le tirage au sort de la Ligue Europa. Si vous vous interrogez sur le reste de ma phrase, je vous invite à regarder la finale de la Ligue Europa Rome-Séville jouée lors de la saison 2022/23. Vous comprendrez alors le reste de la phrase. C’est le travail de l’arbitre de ne pas perdre de temps.»

Le jeu au second plan

Il avait également indiqué ne pas avoir tous ses meilleurs joueurs à disposition. Après cette première désillusion, l’ancien entraîneur de Chelsea et du Real Madrid savait qu’il devait remettre son équipe très rapidement sur le chemin du succès. Mais un peu plus de quatre mois après sa signature, le bilan n’est pas vraiment à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui pour le moment. Après neuf journées de championnat, le Fener, qui a un match de moins, totalise 17 points (5 victoires, 2 nuls et 1 défaite). Le club pointe à la 4e place, avec 8 points de retard sur le leader Galatasaray.

Autant dire que le match nul face à Samsunspor le week-end dernier (2-2) n’a pas du tout été du goût des supporters et de la presse sportive, à l’image de Fanatik qui a écrit : «si j’étais Mourinho, j’aurais honte en tant qu’entraîneur de Fenerbahçe, de dire : "pourquoi ne puis-je pas laisser cette équipe de qualité jouer le football que joue Samsunspor ?". Peu importe comment vous regardez le match, la qualité de l’équipe de Fenerbahçe est au moins cinq fois supérieure à celle de Samsunspor. Mais quand on regarde le football proposé dimanche soir, on pourrait penser que Samsunspor, et non Fenerbahçe, avait un effectif valant 200 M€. Il n’y a aucune excuse pour ne pas jouer au football.»

Un caractère qui fait débat

Le média turc poursuit : «il y a déjà des doutes sur son style, les supporters de Fenerbahce exprimant leurs inquiétudes quant au football joué cette saison par rapport à la saison dernière. Cette période de lune de miel semble déjà terminée. Ils ont perdu sept points en huit matches cette saison. Un supporter de Fenerbahçe a déclaré : "ce n’est pas un club ou un pays patient" (…) Les supporters rivaux, eux, sont satisfaits de la présence de Mourinho. Le mois dernier, il a reçu un carton jaune pour avoir placé un ordinateur portable devant une caméra de télévision en signe de protestation contre la décision d’un arbitre. L’obsession de la victoire est toujours là. Après la défaite 3-1 contre Galatasaray en septembre, une source proche du camp de Fenerbahçe a affirmé qu’il se promenait comme un fantôme parce que la prestation était une catastrophe. Galatasaray a posté l’image d’un homme pleurant sur ses réseaux sociaux. Ce qui a rendu Mourinho furieux.»

Les résultats et le football proposé ne sont donc pas vraiment du goût des passionnés de ballon rond. Sergen Dağ, journaliste pour FotoMaç, est plutôt déçu pour le moment. «On attend beaucoup de Mourinho. Il n’a pas encore été en mesure de montrer les performances attendues. Il défend dans les matches où son équipe marque le premier but. Pour cette raison, il a perdu des points dans quelques rencontres. Le derby face à Galatasaray sur le terrain de Fenerbahçe a été une grande déception. Ils n’ont pas pu maintenir leur supériorité contre Samsunspor lors du dernier match car il a toujours défendu et n’a pas pensé à l’attaque. On a commencé à en parler en Turquie. Fenerbahçe n’a pas été champion depuis 10 ans. C’est aussi très critique.»

Un départ est déjà évoqué

Outre le style de jeu proposé, le comportement du technicien de 61 ans, qui travaille 12 heures par jour, ne plaît pas à tout le monde en Turquie. Pourtant, ce n’est pas une surprise de voir Mourinho s’emporter ou critiquer ses adversaires. Mais ça ne passe pas vraiment de l’autre côté du Bosphore comme nous l’explique Sergen Dağ. «Mourinho parle constamment de son rival Galatasaray. Cela crée des polémiques, comme en Angleterre et en Italie. Il s’oppose aux décisions de l’arbitre. Il a même mis son ordinateur portable devant la caméra pour réagir il y a 2-3 semaines. Je pense qu’il est trop tôt pour discuter de son avenir, mais ce n’est pas positif pour le moment.»

Yakup Cinar, du média Yeniacik, est lui très pessimiste à son sujet. «Je ne pense pas que Mourinho puisse terminer la saison à Fenerbahçe. Son jeu est moins bon que celui proposé par l’entraîneur de la saison dernière, Ismail Kartal. Nous avons été très déçus jusqu’à présent. Alors que Fenerbahçe a perdu le derby contre Galatasaray, qui était le match le plus spécial pour les fans de Fenerbahçe, il n’a parlé que des événements extérieurs comme si son équipe n’était pas sur le terrain. Le fait qu’il pense avoir raison suscite la réaction des fans de football turcs. Il n’a toujours pas pu mettre en place le jeu qu’il voulait. Il gagnera environ 45 millions d’euros à Fenerbahçe sur deux saisons.» Avant d’en arriver à une séparation, tout le monde espère que les choses vont s’améliorer. Pourquoi pas demain face à Manchester United en Ligue Europa.

Des retrouvailles attendues avec MU

Le Portugais retrouve son ancien club et on le sait, il aura à cœur de briller en Europe. En Angleterre, les retrouvailles entre le Special One et les Red Devils sont déjà sur toutes les lèvres. Le Daily Mail a d’ailleurs consacré un article à Mourinho qui, rappelons-le, est invaincu en C3 pour le moment cette saison. Mais la publication britannique n’est pas tendre avec lui. «Napoléon Bonaparte a un jour décrit Istanbul comme la capitale du monde, si le monde n’était qu’un seul État. Aujourd’hui, elle abrite un homme qui veut toujours être au centre de l’attention. Cette semaine, il accueillera son ancien club, Manchester United, en Turquie. En Ligue Europa, l’entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho, sera à nouveau au premier plan, comme il l’aime.»

Le Mail a ensuite évoqué les conditions de vie très luxueuses du coach en Turquie. «L’ancien patron de Chelsea, des Spurs et de United vit dans un hôtel du Bosphore avec les suites les moins chères à partir de 1200 euros la nuit, de l’argent de poche pour quelqu’un qui gagne 12 millions d’euros par saison pour avoir accepté le poste à Fenerbahçe pour un contrat de deux ans. Fenerbahçe était prêt à louer la meilleure maison de la ville, mais Mourinho préférait la vie à l’hôtel, invoquant son désir de faire avancer les choses.» Côté football, le média anglais pointe du doigt son comportement. «José Mourinho a été accusé d’avoir créé une atmosphère négative dans le vestiaire de Fenerbahçe avant la confrontation de son équipe en Ligue Europa contre son ancien club, Manchester United .» Mais la presse anglaise, qui connaît bien Mourinho, devrait se méfier. Le Special One n’est jamais aussi fort que lors de ces grands rendez-vous.