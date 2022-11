OM - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après son élimination de toutes les compétitions européennes ce mardi face à Tottenham, l'Olympique de Marseille est de retour ce dimanche avec un choc de la Ligue 1. Dans son stade Vélodrome, Marseille reçoit l'OL pour l'affiche du dimanche soir, le fameux Olympico. Les Marseillais auront à cœur de prendre les trois points pour revenir sur le podium du championnat et ne pas commencer à se laisser distancer par le trio de tête.

De son côté, l'OL version Laurent Blanc a l'occasion de confirmer sa bonne forme du moment. Après deux succès de suite en Ligue 1, Lyon peut revenir à seulement un petit point de son adversaire du soir en cas de victoire. Une occasion à saisir donc pour les Rhodaniens surtout que l'OM est une équipe qui réussit très bien à Lyon depuis plusieurs saisons maintenant (seulement 2 défaites sur les 17 dernières confrontations).

Du classique des deux côtés

Pour cette affiche, Laurent Blanc ne devrait pas changer une équipe qui gagne et va donc reconduire son 3-5-2. Anthony Lopes gardera la cage devant Boateng, Lukeba et Diomandé. Gusto et Tagliafico occuperont les postes de pistons. Avec eux, on retrouvera ainsi le milieu à trois : Lepenant, Thiago Mendes (préféré à Caqueret) et Houssem Aouar. Enfin, le duo Dembélé-Lacazette sera reconduit devant.

De son côté, Igor Tudor ne devrait pas chambouler grand chose non plus. Malgré le match de C1 de la semaine, le technicien croate va globalement miser sur les mêmes hommes dans son 3-4-3. Pau Lopez dans les buts. La défense sera composée de Balerdi, Mbemba et Kolasinac. Clauss et Tavares dans les couloirs avec le double pivot Guendouzi-Veretout. Enfin petite surprise, Bamba Dieng et Cengiz Under devraient être titulaire pour accompagner Alexis Sanchez. Toujours pas de Dimitri Payet donc.

Pour cet Olympico avec Parions Sport en ligne, gagnez jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur une victoire marseillaise 2-1 contre l’OL, cotée à 8,70, pour remporter 87€. (cotes soumises à variation)