Juventus : saison terminée pour Bremer

Sorti sur blessure, à la 6e minute, lors de la victoire de la Juventus contre le RB Leipzig (2-3), ce mercredi en Ligue des champions, Bremer ne rejouera plus sous le maillot bianconeri cette saison. Le club italien a annoncé ce jeudi que le défenseur brésilien souffre d’une blessure au niveau du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours. Pour Nicolás González, remplacé à la 12e minute, il ne s’agit que d’une lésion à la cuisse droite. La durée de son absence n’a pas été communiquée.

« Ce matin, Gleison Bremer et Nico Gonzalez ont passé des tests diagnostiques, qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche pour le premier et une lésion bénigne de la cuisse droite pour le second. Bremer sera opéré dans les prochains jours », a communiqué le club turinois.