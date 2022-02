PSG : la blessure de Neymar était plus grave que prévu

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, la blessure de la star brésilienne du PSG Neymar était plus grave que ce qui avait été annoncé par le club. «En plus du ligament touché, il y avait une petite fracture » explique un proche du Brésilien au journal. Le numéro 10, revenu mardi lors de la victoire parisienne face au Real Madrid (1-0) était indisponible depuis le 28 novembre et le match de Ligue 1 face à Saint Etienne (1-3).

Cela peut expliquer pourquoi l’attaquant de 30 ans est revenu après deux mois et demi d'absence alors qu’il devait être éloigné des terrains seulement entre six et huit semaines au départ. Neymar, qui a joué un quart d’heure face au Real en milieu de semaine, devrait enchainer en étant titulaire ce samedi pour le déplacement du PSG à Nantes (21h).