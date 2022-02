PSG : Mauricio Pochettino salue le retour de Neymar et donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

C'est ce qu'on appelle un retour remarqué. Très attendu depuis sa blessure à la cheville le 28 novembre dernier à Saint-Étienne, Neymar (30 ans) a réalisé une entrée fracassante sur la pelouse du Parc des Princes, mardi, contre le Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. L'international brésilien s'est notamment distingué avec une passe décisive, sous forme de talonnade, pour le héros Kylian Mbappé. Mauricio Pochettino a salué l'état d'esprit de son n°10 tout au long de sa convalescence, expliquant qu'il pourrait retrouver rapidement sa place dans le XI parisien.

« Il s'est bien entraîné, il a des possibilités de débuter le match de demain (samedi, contre Nantes, NDLR). Il va bien, son évolution est bonne depuis le Real Madrid », a dans un premier temps lancé l'entraîneur du PSG ce vendredi en conférence de presse, avant de poursuivre. « On est d'accord, on l'a vu avec beaucoup d'énergie et de motivation contre le Real Madrid. Il était très concerné pendant tout le processus de récup, ce qui lui a permis d'arriver dans cette situation d'aider l'équipe. Il est concentré sur son niveau de jeu pour aider l'équipe désormais. » À Neymar de confirmer, probablement dès samedi (21h) à la Beaujoire.