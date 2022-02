LdC : Liverpool fait très mal à l'Inter

10 ans après, Giuseppe Meazza retrouvait enfin le prestige des 8es de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort avait offert un morceau de choix à l'Inter avec une double confrontation face à Liverpool. Sans Barella, remplacé numériquement par Arturo Vidal, ni Gosens et Correa, les hommes de Simone Inzaghi avaient une vraie carte à jouer devant leurs supporters. Klopp disposait lui de tous ses atouts, alignant Jota, Mané et Salah, mais il surprenait également en titularisant le jeune Harvey Elliott en milieu droit, Henderson faisant les frais de ce choix dans l'entrejeu. Cette rencontre équilibrée sur le papier démarrait fort avec une première opportunité de Lautaro Martinez (6e). Sadio Mané répondait rapidement d'une tête hors cadre (14e). Le pressing italien mettait à mal les relances des Reds, lesquels accumulaient quelques erreurs. Sur un haut ballon de récupération, Çalhanoğlu s'en allait défier Alisson mais sa frappe trouvait la barre (16e). Les Interistes ne baissaient pas en intensité, sans toutefois réussir à faire la différence, à l'image de cet énorme retour de Konaté alors que Dzeko traînait dans la surface (35e).

Liverpool éprouvait pas mal de difficultés à répondre au défi physique lancé par l'adversaire. Le trio de devant n'existait pas ou peu (tentative de retourné de Mané, 23e). Même après la pause et la sortie de Jota à la place de Firmino, les Nerazzurri, emmenés par un superbe Brozovic, accentuaient leur domination. Le ballon revenait sans cesse dans la surface des Reds que dominait l'impérial Virgil van Dijk. Il faut dire que les Italiens ne négociaient pas toujours très bien leurs situations dans les 30 derniers mètres, à l'image d'un Dzeko pas toujours inspiré (53e, 60e). Le triple changement (Luis Diaz, Henderson et Keita à la place de Elliott, Fabinho et Mané à la 60e) opéré par Klopp faisait du bien, à l'image de la recrue colombienne, qui se procurait d'entrée une belle opportunité (63e). Le visage de Liverpool changeait complètement, alors que dans le même temps, l'Inter baissait enfin le pied. La sanction fut immédiate. Firmino prenait le meilleur sur Bastoni et envoyait une tête hors de portée pour Handanovic (0-1, 75e). Dans la foulée, van Dijk remisait vers Salah, qui trompait le gardien slovène à l'aide d'une frappe contrée (0-2, 83e). C'est cruel pour l'Inter, dominatrice pendant les trois quarts de la rencontre, mais c'est la loi du très haut niveau.