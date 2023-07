CR7 et Lionel Messi touchent le jackpot grâce à Instagram

Durant plusieurs années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé la planète football. Les deux joueurs ont marqué de nombreux buts et se sont partagés les Ballons d’Or. CR7 et la Pulga dominent aussi les débats sur le terrain numérique et au niveau du marketing.

En effet, AS révèle que le Portugais est la personne dont les posts Instagram rapportent le plus au monde. En effet, chaque publication du joueur est facturée 2,1 millions d’euros. Il fait mieux que Lionel Messi, qui n’est pas malheureux avec 1,4 million d’euros dans ses poches pour chaque contenu rémunéré. Il est devancé par l’influenceuse américaine Kylie Jenner, qui récolte 1,7 million d’euros pour chaque post. Neymar, lui, est dix-huitième de ce classement avec 855 000 euros par post.

