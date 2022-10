Stade Rennais : accord total pour la prolongation de Désiré Doué

À 17 ans seulement, Désiré Doué s'impose d'ores et déjà comme l'une des plus grandes promesses du Stade Rennais. Symbole d'une formation bretonne plus que jamais efficiente, l'international espoir U17 tricolore attise logiquement les convoitises, comme nous vous le révélions récemment. Dans le viseur du PSG, le nouveau phénomène du SRFC, qui totalise 3 buts en 11 rencontres toutes compétitions confondues, devrait cependant bel et bien rester à Rennes. Selon nos dernières informations, il existe désormais un accord total pour la prolongation de la pépite franco-ivoirienne.

Un nouveau contrat liant les deux parties jusqu'en juin 2025, plus une année supplémentaire en option. Une excellente nouvelle pour l'actuel sixième de Ligue 1. De quoi également rassurer Bruno Genesio après ses récentes déclarations : «il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu'il est et qu'il peut devenir. C'est maintenant à lui et à tout l'entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu'il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J'aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an».