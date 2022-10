Rennes : prolongé, Désiré Doué fait saliver le PSG

«Il a encore éclaté tout le stade avec ce but qui résume le joueur qu'il est et qu'il peut devenir. C'est maintenant à lui et à tout l'entourage de prendre ça avec beaucoup de recul et de mesure, je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Ça montre qu'il y a un projet pour les jeunes joueurs au Stade Rennais. J'aimerais que ce ne soit pas seulement avec une volonté de briller ici pour aller ailleurs dans six mois ou un an.» Voilà ce que déclarait dimanche, en fin d'après-midi, Bruno Genesio au sujet de Désiré Doué, auteur d'un but incroyable contre Nantes en Ligue 1.

La suite après cette publicité

La nouvelle sensation du centre de formation rennais a déjà fait oublier Mathys Tel chez les supporters, en seulement quelques semaines. Il faut dire que Désiré le bien nommé n'a pas le temps. À seulement 17 ans, il enchaîne les bonnes prestations avec le club breton malgré un temps de jeu limité, mais en constante augmentation. En 11 apparitions en pro et 407 minutes de temps de jeu effectif, l'international U17 tricolore, qui multiplie les records de précocité comme lorsqu'il est devenu le 1er joueur né en 2005 à trouver le chemin des filets dans les 5 grands championnats européens à la fin de l'été face à Brest en L1, a déjà scoré à 3 reprises dont une fois en Ligue Europa face au Dynamo Kiev, un but décisif qui plus est.

[#SRFCSB29]



🔊 Montez le volume, et revivez le but de 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ comme si vous y étiez. 🔥



Grâce à ce but, 𝗗𝗲́𝘀𝗶𝗿𝗲́ 𝗗𝗼𝘂𝗲́ est devenu le 1er joueur né en 2005 à trouver le chemin des filets dans les 5 grands championnats européens. 🤯



🎙 @bleuarmorique pic.twitter.com/3EJxDSb1yt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2022

Luis Campos apprécie tout particulièrement Désiré Doué

Alors forcément à Rennes, surtout depuis le départ de Mathys Tel pour le Bayern Munich, on est prévoyant et on lui a fait signer très tôt un premier contrat pro. Mais peut-être pas assez puisqu'un nouveau contrat est d'ores et déjà quasiment acté. Mais le père du joueur est dur en affaires et souhaitait intégrer quelques détails importants dans les négociations, comme un salaire à la hauteur du talent et du poids que prend son fils au club, mais aussi plus de garanties sportives pour son autre fils, le défenseur Guéla Doué (19 ans) en fin de contrat au sein du club breton qu'il veut également voir prolonger à Rennes, alors qu'il n'est encore jamais apparu en pro avec les Rouge et Noir.

Le dossier était d'ailleurs placé tout en haut de la pile du directeur sportif Florian Maurice, qui souhaitait ardemment prolonger le bail de son phénomène actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024. Car le temps pressait, d'autant que de nombreux grands clubs européens lorgnent le joueur depuis plusieurs mois, à commencer par le PSG. Luis Campos, apprécie tout particulièrement Désiré Doué et aimerait bien le faire venir dans la capitale, selon nos informations. Si aucune démarche concrète n'a encore eu lieu, les performances étincelantes du natif d'Angers, qui souhaitait plus que tout rester en Bretagne pour achever sa progression, risquent d'en faire un élément très convoité quoiqu'il arrive, malgré la prolongation quasi bouclée de son contrat.