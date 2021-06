L'histoire continue entre le RC Strasbourg et adidas !

L'histoire n'est pas prête de s'arrêter entre le club alsacien et adidas puisque les deux entités viennent d'annoncer une extension de contrat de huit ans les liant jusqu'en 2030.

La marque aux trois bandes équipera donc toutes les équipes du Racing sur la période 2022-2030. Ce nouveau cycle de partenariat confirme la volonté partagée de poursuivre une collaboration qui a traversé les décennies. C'est avec adidas que les Strasbourgeois ont connu leurs plus grands succès, du championnat de France en 1979 à la Coupe de la Ligue en 2019. C'est aussi avec l'équipementier allemand que les pensionnaires de la Meinau ont connu des épopées européennes qui ont fait vibrer toute une région.

Les deux entités sont naturellement liées puisque l'Alsace héberge le siège social français de la marque allemande depuis plus de 60 ans, d’abord à Landersheim puis à Strasbourg. « L’ancrage territorial, le respect et la passion sont des valeurs portées par le Racing et partagées par adidas », peut-on lire dans le communiqué de presse du club. Avec ce nouveau cycle, les valeurs communes des deux entités continueront d'être mises en avant. La marque aux trois bandes va accompagner le RC Strasbourg dans son développement et contribuera également à faire du club une véritable référence en matière d'engagement et de responsabilité sociale.

« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec l’équipementier historique du club pour une durée de huit années supplémentaires. L’Alsace est le berceau d’adidas en France. Il s’agit également d’une marque mondiale attachée au lien de proximité que le Racing entretient avec tout son territoire. Ce partenariat important permettra au Racing d’être accompagné dans son développement et notamment dans le projet de restructuration et d’extension du Stade de la Meinau », a rapporté Marc Keller, Président du Racing Club de Strasbourg Alsace.

« Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat avec le Racing Club de Strasbourg Alsace. Nous partageons la même passion pour le football et les émotions que ce sport procure. Nous nous retrouvons également dans l’action, autour d’engagements forts, axés sur la solidarité, le développement de la pratique sportive, ou encore la protection de l’environnement. Notre histoire commune en Alsace nous permet de renforcer l’ancrage d’adidas dans une région où la culture du football est prédominante », a relevé Sylvain Bouchès, Vice-Président Marketing adidas France.