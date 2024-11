Ligue 1 : Saint-Etienne est prêt pour le derby à Lyon !

Voilà des rendez-vous qui sont précieux en Ligue 1. Outre le Classique entre l’OM et le PSG ou encore l’Olympico entre l’OL et l’OM, le derby entre Lyon et Saint-Etienne est aussi l’un de ces événements immanquables dans une saison. Pour autant, lors des deux dernières saisons, l’élite a été privée d’un tel spectacle. En effet, avec Saint-Etienne relégué en Ligue 2, ce choc n’a pas pu avoir lieu et ne s’est jamais produit en Coupe de France. Dès lors, lorsque les Verts ont officiellement acté leur promotion dans l’échelon supérieur la saison passée, une partie des supporters lyonnais ont également été heureux de revoir leurs voisins ennemis remonter afin de retrouver l’ambiance spéciale d’un derby.

La suite après cette publicité

Mais que serait ce genre de matches sans une once de compétitivité sportive ? Alors que l’OL montre de bonnes choses en ce début de saison, l’ASSE a connu un retour dans l’élite plus délicat. N’ayant remporté que deux matches avant la rencontre de ce samedi soir face à Strasbourg, les Foréziens se devaient de l’emporter pour sortir de la zone rouge. Et au terme d’une prestation plus qu’aboutie, les Verts ont réalisé l’un de leurs meilleurs matches de la saison. Auteurs d’une seconde période remarquable, les coéquipiers de Mickaël Nadé ont inscrit deux buts au retour des vestiaires et ont géré des Strasbourgeois timorés (2-0). Une victoire qui a redonné le sourire à tout l’effectif stéphanois et à un stade Geoffroy-Guichard qui a contribué à la belle fête du soir.

Les supporters de l’ASSE lancent le derby

Forcément, Olivier Dall’Oglio est apparu rassuré au terme de cette belle prestation. Alors que son avenir était même remis en question après un début de saison difficile, l’ancien coach du DFCO était heureux au micro de DAZN au terme de la rencontre : «ce soir, on est très satisfait. On a vu un bloc équipe solide, on a pas pris de but, ce qui est notre gros péché mignon, donc je pense que ça va nous donner confiance. On a été discipliné. Strasbourg a des capacités de puissance, de vitesse, on le savait, mais je pense que c’est là-dessus qu’on gagne le match ce soir. Notamment en première mi-temps où on a su résister. Sur la deuxième, on s’arrache complètement pour marquer deux buts. Il y avait un état d’esprit que l’on doit garder. Les ressorties de balle ? Oui c’est sûr, je voulais le voir. Je voulais surtout voir de la solidité. Mais c’est vrai que c’est ce qu’on veut voir aussi. Après, on doit être encore plus précis sur certaines séquences. On avait besoin de résister en première mi-temps face à une équipe qui pouvait nous aspirer. On savait que sur la deuxième mi-temps, on aurait des occasions d’enfoncer le clou.»

La suite après cette publicité

En ce sens, le contexte est désormais plus favorable à l’heure de jouer l’un des matches de la saison en terres rivales. Dimanche prochain, l’ASSE sera en déplacement à Lyon pour un derby qui s’annonce explosif. Une rencontre qu’ont hâte de disputer les Stéphanois. Pour autant, leur entraîneur n’a pas voulu leur rajouter de la pression ce samedi. «Le Derby ? Je pense qu’on y est déjà, a admis Olivier Dall’Oglio. Ce sera un match important pour tout le monde mais il fallait d’abord prendre des points ce soir. On aura le temps d’en reparler.» De leur côté, les supporters stéphanois ont déjà lancé les hostilités avec leurs voisins. Lors du tour de remerciements de leurs joueurs, ces derniers ont entonné plusieurs chants insultants à l’égard de l’OL et de ses supporters : «*Lyon, on t’enc", "Lyonnais, oh fils de p» L’affiche de la semaine prochaine s’annonce palpitante !