Maroc : Sofyan Amrabat envoie un message à ses courtisans

A quelques heures de jouer un match historique face à l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde, Sofyan Amrabat (26 ans) sera surveillé de très près. L'homme aux trois poumons qui colmate toutes les brèches dans l'entrejeu marocain réalise une très une grande compétition. Il a réussi à épuiser les Espagnols en 8e de finale, avant de réduire au silence les Portugais. Face aux Bleus, il est à nouveau attendu au tournant pour guider les Lions de l'Atlas vers la finale.

Le milieu de terrain est probablement dans sa bulle en ce moment, concentré sur les échéances avec l'équipe nationale. Une fois ce Mondial terminé, il lui faudra sans doute se pincer. A l'instar d'un Azzedine Ounahi inconnu du grand public il y a encore un mois, et désormais courtisé par de grands clubs, Amrabat aura probablement un mercato agité. Dans le viseur de Liverpool notamment, il fait l'objet d'intenses négociations entre la Fiorentina et quelques grands d'Europe, qui aimeraient se l'offrir cet hiver.

Amrabat : «L'Atlético ? j'aime son style de jeu»

Le Barça et l'Atlético de Madrid en pincent aussi pour l'international marocain (43 sélections), qui botte en touche.«C'est un grand honneur d'être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe. J'ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m'a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (le directeur général) et Daniele Prade (le directeur sportif). J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club.»

Interrogé par Marca pour commenter toutes les rumeurs qui se disent à son sujet, il ouvre tout de même la porte à un futur projet. «J'ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n'aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu'il a réalisé... Il entraîne l'Atlético depuis de nombreuses années. J'aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j'ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J'aime jouer de cette façon.» Comme un appel du pied.

Amrabat se laisse le temps de réfléchir

Pour l'attirer, il faudra tout de même compter au moins 30 M€, lui qui est encore sous contrat avec la Viola jusqu'en 2024. «Le championnat espagnol est l'un des meilleurs au monde. C'est aussi fort que la Premier League. L'Italie aussi. Peut-être qu'un jour je jouerai là-bas. J'ai 26 ans, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve», conclut-il. La nouvelle coqueluche de la Fiorentina aura sans doute l'embarras du choix dans les jours à venir mais d'abord, il y a une demi-finale à gagner.

