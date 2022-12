Coupe du Monde 2022, Maroc : la Premier League s'arrache Sofyan Amrabat !

La suite après cette publicité

C'est un secret de Polichinelle : depuis sa première édition en 1930, la Coupe du Monde a toujours été une vitrine pour les joueurs des quatre coins du monde, afin d'exposer leurs qualités et attirer l'attention des plus grandes écuries, notamment en Europe. Et pour cette 22e édition du Mondial, organisée au Qatar, un milieu de terrain a su se démontrer sous le maillot du Maroc : Sofyan Amrabat. Le numéro 4 des Lions de l'Atlas a encore été brillant dans l'entrejeu de Walid Regragui, lors de la qualification historique en quarts de finale arrachée à la séance de tirs au but aux dépens de l'Espagne mardi en début de soirée (0-0, 3-0 aux t.a.b.).

Titulaire indiscutable dans le poste de sentinelle dans le milieu à 3, le natif de Huizen (au sud-est d'Amsterdam), sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024) a été impérial face à la Roja, remportant 7 de ses 8 duels disputés. En plus d'être un très bon relanceur (87% de passes réussies en moyenne dans ce Mondial), le frère de l'international marocain Nordin Amrabat (64 sélections, 7 buts) a également un excellent sens du timing dans ses interventions (4 tacles réussis sur 4 face à l'Espagne) et se distingue par un coffre physique impressionnant, qui n'altère pas sa lecture du jeu pour court-circuiter les attaques adverses. Des atouts qui n'ont pas laissé insensibles plusieurs cadors du Vieux Continent...

La Premier League en ligne

En effet, selon nos informations, l'entourage de Sofyan Amrabat a déjà rencontré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir. Le rendez-vous entre les deux parties a d'ailleurs été positif, et ces dernières ont prévu de se revoir après la Coupe du Monde 2022. Pour le moment, le joueur de 26 ans est concentré sur sa mission Mondial avec les Lions de l'Atlas. Néanmoins, les Reds ne seraient pas les seuls de l'autre côté de la Manche à vouloir s'adjuger les services du Marocain aux 42 capes depuis mars 2017.

Toujours d'après nos sources, Tottenham, mais aussi l'Inter Milan en Italie, suivent sa situation contractuelle avec attention, tout comme d'autres clubs de l'élite anglaise, prêts à le déloger de la Viola, qui possède une option de prolongation d'un an supplémentaire. Les Spurs n'étaient pas loin de boucler son transfert l'été dernier, en vain. Du côté du principal intéressé, Sofyan Amrabat apprécie la Premier League et pourrait donc bien réaliser son rêve. En cas de grosse prestation (une de plus) face au Portugal ce samedi (16 heures), sa valeur ne cesserait de grimper pour le plus grand bonheur de la Fiorentina.