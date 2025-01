Juventus : Renato Veiga débarque

Il ne manquait plus que l’annonce officielle qui est bel et bien arrivée : la Juventus et son entraîneur Thiago Motta pourront compter sur un nouveau renfort en défense. Il s’agit de Renato Viega qui, après les examens médicaux effectués chez JMedical, est devenu aujourd’hui un joueur des Bianconeri. L’accord avec Chelsea a été conclu par un prêt sec et onéreux de 3,8 millions d’euros avec des bonus pouvant aller au cours de ces six mois jusqu’au 30 juin 2026 de 1,5 million d’euros - soit un total de 5,5 millions d’euros au global. Le numéro de maillot choisi par Renato Veiga est le 12 qui a été libéré l’été dernier par Alex Sandro.

«La Juventus est heureuse d’accueillir un nouvel achat dans ce mercato de janvier : Renato Veiga, défenseur de Chelsea, rejoint la Juventus en prêt jusqu’à la fin de la saison 2024/25. Juventus Football Club SpA annonce avoir conclu un accord avec la société Chelsea Football Club pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2025, des droits sur les performances sportives du footballeur Da Palma Veiga Renato»