Yoan Cardinale recalé par Bordeaux

Libre depuis un an et son départ de Nice, Yoan Cardinale (28 ans) dispose quand même d'un CV solide avec les Aiglons avec 75 matches de Ligue 1, 10 d'Europa League et 4 de qualifications en Ligue des Champions à son actif. Le portier né à La Ciotat prospecte pour un nouveau projet. Selon Sud Ouest, son nom aurait été proposé aux Girondins de Bordeaux en vue de cette saison.

Disposant dans son effectif de Gaëtan Poussin (23 ans) et de la recrue polonaise Rafal Straczek (23 ans), Bordeaux ne dirait pas non à un renfort dans ce secteur où Benoît Costil est parti et où Davy Rouyard (22 ans) aurait été mis de côté. Néanmoins, ce renfort ne s'appellera pas Yoan Cardinale puisque les dirigeants auraient déjà écarté son nom.