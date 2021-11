Man City : Benjamin Mendy accusé de deux autres viols

Sous le coup de quatre chefs d'accusation pour viol et un pour agression sexuelle, qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021, Benjamin Mendy (27 ans) est actuellement en pleine tourmente. Suspendu par Manchester City, l'international français avait été placé en détention provisoire et devrait rester détenu en Angleterre, au moins jusqu'en janvier prochain.

Et selon le Crown Prosecution Service, soit le Service des poursuites judiciaires britannique, Benjamin Mendy a été accusé de deux chefs d'accusation supplémentaires pour viol, ce mardi. Les accusations concernent quatre plaignantes âgées de plus de 16 ans. Derrière les barreaux depuis la fin du mois d’août, le défenseur français sera jugé par le tribunal de Chester (Cheshire), le 24 janvier prochain.