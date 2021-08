Benjamin Mendy, une carrière en déclin

La suite après cette publicité

Âgé de «seulement» 27 ans, la carrière de Benjamin Mendy est encore loin d'être terminée pourtant bon nombre d'observateurs parlent déjà d'un certain gâchis ou plus mesurément d'une trajectoire très décevante. Et pour cause, les espoirs placés en ce talentueux latéral gauche, formé au Havre, étaient légitimement énormes. Accusé de viols et d'agression sexuelle par trois personnes, dont une mineure, depuis jeudi dernier, le défenseur de Manchester City, aussitôt suspendu par son club, a été placé en détention en Angleterre, au moins jusqu'au 10 septembre. Une carrière à la tournure dramatique alors que tout avait pourtant parfaitement commencé...

Des débuts en fanfare

Révélé à l'Olympique de Marseille, notamment sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa lors de la saison 2014-2015, le natif de Longjumeau, doté d'une belle qualité de pied et d'un volume de jeu impressionnant, se montre alors très performant sous les couleurs du club phocéen (3 buts et 14 passes décisives en 101 matches). Des prestations abouties qui ne tombent pas inaperçues sur le Rocher. Recruté par l'ASM pour 13M€ à l'été 2016, le défenseur international français (10 sélections) poursuit son ascension et laisse la planète football admirative.

Une saison 2016-2017 pleine avec le club de la Principauté (1 but et 11 passes décisives en 39 matches) à l'issue de laquelle il soulève le titre de champion de France avec les Asémites et se distingue à travers un parcours remarquable en Ligue des Champions. Demi-finaliste (éliminé par la Juventus sur la double confrontation) aux côtés de ses coéquipiers, Mendy emballe toute l'Europe dans son couloir gauche. Une vélocité au-dessus de la moyenne tapant alors dans l'œil de Manchester City.

Le début de la chute libre

Paradoxalement, son transfert retentissant chez les Skyblues contre un chèque de 57,5 millions d'euros - faisant de lui, à ce moment-là, le défenseur le plus cher de l'histoire - va alors coïncider avec les prémices d'un énorme déclin. Le 23 septembre 2017, quelques jours seulement après son arrivée, Mendy est victime d'une rupture des ligaments croisés. Un terrible coup du sort qui le laisse éloigné des terrains pendant plus de huit mois. Combattif, il revient malgré tout, sur le gong, pour le Mondial 2018 mais son état de forme contraint Didier Deschamps a lui préféré Lucas Hernandez. Auréolé du sacre mondial avec les Bleus, malgré ses 40 petites minutes jouées contre le Danemark, Mendy revient alors triomphant à City. Trop triomphant...

Souvent blessé, jamais à 100%, son hygiène de vie est alors rapidement pointée du doigt, notamment par son entraîneur Pep Guardiola ciblant ses virées nocturnes avant les matches alors que Mendy est souvent déclaré blessé : «ils (les joueurs) sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire, je ne suis pas son père. Je préférerais qu'il rentre plus tôt chez lui, mais je ne contrôle pas ces situations». Face à ces nombreuses polémiques, celui qui n'a disputé que 75 rencontres avec Manchester City, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée assurait, dès 2019, plus de «sérieux» et un changement radical dans son comportement mais après deux nouvelles saisons, force est de constater que rien n'a véritablement changé...

Alors que le coach des Citizens tient à rappeler l'importance d'un tel joueur et le talent qu'il possède, Mendy, de son côté, enchaîne dérapages et autres écarts de conduite. Multipliant les retards à l'entraînement, réprimandé pour son utilisation abusive des réseaux sociaux ou encore tancer quand il décide, au mépris des restrictions sanitaires, d'organiser une fête à son domicile lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, la carrière de Benjamin Mendy a franchi, ce jeudi, une nouvelle étape dans cette malheureuse décadence. Si l'image du défenseur français est déjà largement dégradée, la justice pourrait définitivement condamner son avenir sportif. Désolant.