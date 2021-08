Manchester City : Benjamin Mendy placé en détention provisoire

Sous le coup de quatre chefs d'accusation pour viol et un pour agression sexuelle, qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021, Benjamin Mendy (27 ans) est actuellement en pleine tourmente. Suspendu par Manchester City, le latéral des Skyblues a été entendu ce vendredi matin par un magistrat de Chester. Et selon les informations du Manchester Evening News, l'ancien Monégasque a été placé en détention provisoire alors que son dossier, lui, a été renvoyé devant la Cour de la couronne, un tribunal pénal de première instance. Mendy sera à nouveau entendu le 10 septembre prochain.

Dans l'œil du cyclone, le Français fait face à trois plaintes déposées par des personnes âgées de plus de 16 ans et si le champion du monde 2018 nie catégoriquement les faits (qui se seraient déroulés à son domicile), la demande de mise en liberté sous caution effectuée par Chris Stables, l'avocat du joueur, a été refusée. Dès lors, Mendy est donc placé en détention provisoire, au moins jusqu'au 10 septembre où le tribunal pénal de première instance statuera sur son cas.