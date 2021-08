Manchester City : Benjamin Mendy fait face à de terribles accusations

La suite après cette publicité

À l’heure où Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et les 32 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions agitent l’actualité de ce jeudi 26 août, Manchester City a lâché un pavé dans la mare en annonçant la suspension de son latéral gauche Benjamin Mendy (27 ans). La raison ? Le club anglais a simplement indiqué que son joueur était l’objet d’une enquête de la police, sans en dire davantage.

« Manchester City confirme qu'après avoir été inculpé par la police aujourd'hui, Benjamin Mendy a été suspendu dans l'attente d'une enquête. L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club n'est donc pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que cette procédure n'est pas terminée », indique le communiqué. Quelques instants plus tard, The Athletic publiait le communiqué de la police de Cheshire. Et les accusations sont terribles puisque Mendy est soupçonné de viol.

Mendy dans l'œil du cyclone

« Le Crown Prosecution Service (l’équivalent du procureur) a autorisé la police de Cheshire à inculper un homme en lien avec des allégations d'agression sexuelle. Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de quatre chefs de viol et d'un chef d'agression sexuelle. Les accusations concernent trois plaignantes âgées de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021. Mendy, de Prestbury, a été placé en garde à vue et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août », indique le communiqué.

« La police du Cheshire et le Crown Prosecution Service souhaitent rappeler à tous que la procédure pénale contre Mendy est en cours et qu'il a droit à un procès équitable. Il est extrêmement important qu'il n'y ait pas de signalement, de commentaire ou de partage d'informations en ligne qui pourraient de quelque manière que ce soit porter préjudice aux procédures en cours. » Affaire à suivre.