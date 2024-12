Real Madrid, Manchester City, PSG, trois cadors en danger !

Tout le monde était impatient de découvrir la nouvelle formule de la Ligue des Champions et le suspense promis par les dirigeants de l’UEFA. Et on jurerait sans mal aujourd’hui qu’ils se frottent les mains du scénario qui se met en place, à deux journées de la fin de cette nouvelle phase de la ligue, qui réunit 36 équipes et en élimine 12 définitivement. Car pendant que certains cadors caracolent au sommet du classement, comme Liverpool, Barcelone et Arsenal, d’autres sont dans une sacrée galère.

À commencer par le Real Madrid, le tenant du titre, qui ne pensait probablement pas rencontrer autant de problèmes. La Casa Blanca n’est que 20e après 6 journées, la faute à 3 défaites enregistrées face à Lille, à l’AC Milan et à Liverpool. La qualification est bien évidemment encore possible mais il ne faudra pas se louper. La chance du Real Madrid se situe dans le calendrier de ses rencontres. Il lui reste en effet à jouer Salzbourg, l’une des équipes les plus faibles de la compétition, à domicile. Puis un déplacement à Brest lors de la dernière journée. Des Brestois décomplexés certes, mais qui ne devraient a priori pas faire le poids.

Un PSG-Man City qui vaudra de l’or

Rappelons qu’au-delà de la 24e place, toutes les équipes seront éliminées, et ne seront pas reversées en Ligue Europa. Manchester City est 22e à l’issue de la 6e journée, avec 8 points. La défaite face à la Juventus a prouvé que l’équipe dirigée par Guardiola n’était pas guérie. Le mercato hivernal sera probablement un pansement efficace, avant le duel qui va faire saliver toute l’Europe. Car le prochain match des Citizens se disputera au Parc des Princes, face au PSG, le 22 janvier prochain. Un PSG actuellement 25e du classement, dans l’obligation de prendre des points pour ne pas risquer l’élimination.

Malheur au perdant ? Ils auront chacun un dernier match pour tenter de se mettre à l’abri d’une énorme désillusion. Pour Manchester City, ce sera la réception de Bruges, qui est pour l’instant 19e. Pour le PSG, ce sera un déplacement à Stuttgart, un club qui compte le même nombre de points (7) et qui jouera également sa survie. Pas simple.