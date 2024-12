BL : Stuttgart réalise une belle remontada contre l’Union Berlin

En ouverture de la 13e journée de Bundesliga, Stuttgart souhaitait s’imposer afin de revenir à hauteur des concurrents aux places européennes. Mais pour cela, il fallait se défaire de l’Union Berlin, qui n’a plus gagné depuis cinq journées. Pourtant, c’est bien la formation de la capitale allemande qui a ouvert le score grâce à Doekhi (1-0, 37e), avant de créer la surprise et faire même le break en seconde période, grâce à Skov (2-0, 48e).

Un deuxième but qui a réveillé les adversaires du PSG, en dernière journée de Ligue des Champions, puisque, dans la foulée, Woltemade s’est offert un doublé en moins de dix minutes pour revenir au score (2-2, 51e et 59e). Et avant la fin de match, Stuttgart a réussi à arracher la victoire grâce à Karazor (3-2, 69e). Un gros coup dur pour l’Union qui ne gagne toujours pas et tombe au 11e rang. De son côté, le VfB remonte provisoirement au 6e rang.