FC Barcelone : la grosse déclaration d'amour de Xavi à Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Xavi Hernandez a parlé pour la première fois en tant que coach du FC Barcelone ce lundi. Et l'ancien milieu de terrain de légende du club catalan a notamment évoqué son plan pour remettre l'équipe sur de bons rails à nouveau, lui qui veut que ses hommes soient très agressifs à la récupération et qu'ils attaquent sans complexe. Mais il a surtout été interrogé sur le cas Dembélé, qui continue de faire débat à Barcelone à cause de ses pépins physiques à répétition et de sa prolongation de contrat qui se négocie en ce moment même.

Et la réponse du Catalan a surpris du monde, tant elle a été élogieuse. « Dembélé, à sa position, avec du travail, il peut être le meilleur du monde. Je n'ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial. Tout va dépendre de sa mentalité, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l'aider, mais il n'y a aucun doute, sa prolongation est une priorité pour nous c'est clair », a d'abord expliqué le coach barcelonais.

Dembélé peut devenir le meilleur à son poste pour lui !

« Des blessures, il y en aura, comme il y en a eu toute la vie. Mais il faut bien s'entraîner, essayer de prévenir les blessures, s'entraîner mieux. On va nous exiger des choses, et nous on doit en exiger aux joueurs », a ensuite confié le tacticien, avouant à demi-mot que le comportement de Dembélé hors-terrain n'a peut-être pas toujours été le bon.

Il a aussi été interrogé sur les deux compatriotes de Dembouz, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, mais n'a pas voulu vraiment en dire plus : « je ne les ai pas vus encore, c'est notre travail maintenant. Ils partent tous de zéro, je compte sur tout le monde et ensuite on verra, il s'agit de bien s'entraîner et d'être exigeant ». Si Dembélé part peut-être avec le statut de chouchou, les deux autres devront faire leurs preuves !