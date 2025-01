Ce qu’a dit Noël Le Graët à Kylian Mbappé

Noël Le Graët et Kylian Mbappé ont profité de la venue du Real Madrid à Guingamp, pour affronter le Stade Brestois, pour se voir et se rabibocher. Au début de l’année 2023, l’attaquant avait publiquement critiqué celui qui était encore président de la FFF après ses propos sur Zinedine Zidane. « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? Il (Zidane) fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. (…) Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne » avait-il lâché à l’époque pour justifier la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France.

La suite après cette publicité

L’eau a coulé sous les ponts depuis, Le Graët a été forcé de quitter son poste à la tête de la fédération mais il reste une personnalité importante, notamment dans le pays de Guingamp. L’ancien président du club et maire de la ville a pu discuter avec la star madrilène. L’échange s’est déroulé sans accroc, raconte Le Parisien. Le Graët a notamment prié le capitaine des Bleus de revenir en sélection. « Je lui ai dit : "surtout, ne lâche pas l’équipe de France, on a besoin de toi." Il m’a répondu : "ne vous inquiétez pas, président, je serai là avec les Bleus en mars et en pleine forme." » Pour rappel, Mbappé était absent des deux derniers rassemblement en octobre et en novembre.