Eleven All Star, Espagne-France : le camp français se lâche

La revanche du match entre streamers français et espagnols a fait couler beaucoup d’encre ce week-end. Les Français, emmenés par le célèbre AmineMaTue, se sont inclinés 2 buts à 0, mais la rencontre a surtout fait parler d’elle en raison de l’animosité entre les deux équipes et du geste raciste d’un spectateur ayant entraîné l’arrêt du match pendant plusieurs minutes.

La suite après cette publicité

Un événement que ne digère toujours pas AMineMaTue. Hier soir, le streamer français a profité d’un live, dont les propos ont été rapportés par RMC Sport, pour faire le point sur ce qu’il s’est passé samedi au Riyadh Air Metropolitano (le stade de l’Atlético de Madrid, ndlr). D’entrée de jeu, il a fait savoir qu’il n’y aura pas de belle (les Français avaient gagné le premier match, les Espagnols le second).

À lire

Nico Williams déclare sa flamme à Lamine Yamal

«Leur créateur de contenu, c’est un cafard»

« Je vous le dis, il n’y aura pas de belle. Des gens s’attendaient à une belle mais il n’y aura pas de belle. On nous a manqué de respect, il y a eu du racisme, on n’a pas été défendus par le créateur de l’événement », a-t-il déclaré, avant de pointer du doigt l’organisateur de l’événement, le streamer espagnol DJMariio qu’il accuse de ne pas avoir assez défendu les Français face à l’incident raciste.

La suite après cette publicité

« Cette petite sal… prend le micro, fait son timide… quand c’est pour célébrer, faire le malin, dire de la merde, là il y arrive. Mais quand c’est pour faire une morale sur le racisme, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ? Ce mec, ce n’est pas une bonne personne. (…) Il est nul à chier ce gars. Tu as la chance de faire un événement au Metropolitano, tu as des connaissances de partout, des joueurs de foot… sors-toi les doigts, fais quelque chose de propre! Hype les gens! Les pauvres Espagnols, je les plains. Leur créateur de contenu c’est un cafard. Et ça m’a dégoûté. » Ambiance…