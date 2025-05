Le Portugal s’enflamme pour son héros Cristiano Ronaldo Junior

La culture de la gagne est une histoire de famille pour Cristianinho. Biberonné par les succès de son père Cristiano Ronaldo qui a dominé le football européen pendant une vingtaine d’années, le jeune joueur de 14 ans apprend doucement en vue de faire une carrière professionnelle. Jouant avec les jeunes du Real Madrid, de la Juventus, de Manchester United et désormais d’Al-Nassr, il a eu l’occasion d’être appelé pour la première fois avec les équipes jeunes du Portugal.

Dans la catégorie U15, il a pris part au tournoi international Vlatko Markovic en Croatie entre le 13 et le 18 mai dernier. Dans les favoris de la compétition, le Portugal a vite brillé en terminant en tête de son groupe devant l’Angleterre, le Japon et la Grèce. Remplaçant deux fois et pas forcément bon quand il a débuté face à la Grèce (1-1), le fils de Cristiano Ronaldo avait connu des débuts plutôt timides avec sa sélection. Nerveux, inefficace et brouillon, le jeune attaquant avait du mal à s’acclimater à ses coéquipiers, mais cela a changé en finale.

Cristianinho héros de la finale

Titulaire dans son couloir gauche face à la Croatie, il a semé la zizanie et a été précieux pour le Portugal. Décalé sur la gauche de la surface, il s’est illustré d’une belle frappe qui a terminé au fond des filets avec l’aide de la barre transversale pour ouvrir le score (13e). Naturellement, il a imité la célébration de son père après ce but et a été félicité par ses coéquipiers.

En seconde période alors que le score était de 1-1, il a remis le Portugal devant, cette fois d’un coup de casque (43e). Un doublé précieux puisque le Portugal a finalement remporté ce match 3-2. Une belle récompense pour le jeune joueur qui aura finalement fait oublier au meilleur des moments son début de tournoi difficile. C’est aussi et surtout un premier succès avec son pays pour Cristiano Ronaldo Junior qui marche dans les pas de son père.